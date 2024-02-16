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Школьный автобус в Мурманской области сдуло в сугроб

Школьный автобус в Мурманской области сдуло в сугроб съехал в сугроб из-за сильного ветра

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Depositphotos

Школьный автобус, перевозивший 30 детей из школы в Мончегорске Мурманской области из-за сильного бокового ветра съехал на обочину и в сугроб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«Автобус, перевозивший детей из школы города Мончегорска в поселок «27 км» (по домам), не доезжая до места назначения на федеральной автодороге Р-21 «Кола», при сильном боковом ветре, сместился на обочину, а затем в сугроб», — заявили в МВД.

В транспортном средстве находились 30 детей. Никто из них не пострадал.

Спецтехника вызволила автобус из сугроба на проезжую часть, он продолжил движение по маршруту.

9 февраля сообщалось, что в Карелии пассажирский автобус столкнулся с двумя транспортными средствами. Инцидент произошел в Питкярантском районе. Водитель не справился с управлением на повороте и задел встречный микроавтобус, затем столкнулся с большегрузом. На кадрах с места инцидента заметны крупные повреждения на нижней части автобуса, передняя часть грузовика также серьезно деформирована.

Ранее в Сибири пожаловались на кондуктора автобуса, ударившую ребенка.

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