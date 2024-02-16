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GAC добавил в кроссовер Emkoo дорогую опцию специально для России

Продажи подготовленного для России GAC Emkoo начнутся в октябре

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GAC

В 2024 году компания GAC Motor Rus собирается начать поставки в Россию полноприводных кроссоверов Emkoo. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на гендиректора компании Константина Байшева.

Отмечается, что модель не оснащена системой полного привода на домашнем рынке в Китае, и ее подготовят специально для покупателей из РФ. Продажи GAC Emkoo начнутся на российском рынке в октябре, а не в сентябре, как планировалось ранее.

GAC Emkoo дебютировал в Китае весной 2022 года, по размерам автомобиль схож с известным в России кроссовером GAC GS5. Длина Emkoo составляет 4680 мм при колесной базе 2750 мм.

На китайском рынке базовый Emkoo оснащается 1,5-литровым турбомотором (177 л.с.; 270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Следующим в линейке идет 2-литровый агрегат (252 л.с.; 400 Нм) в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Самым дорогим является гибрид, мощность которого составляет 182 л.с. Задняя подвеска у кроссовера многорычажная, привод только передний.

В России, по словам Константина Байшева, автомобиль будет предлагаться с традиционными бензиновыми моторами.

Ранее в компании MG рассказали, как собираются отвоевать у других марок российский авторынок.

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