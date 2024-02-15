Россиянам рассказали, в каких случаях полный привод бесполезен

Автопроизводители постепенно отказываются от системы полного привода, оснащая свои модели опцией, дающей возможность подключить его только при необходимости. Об этом сообщил «Российской газете» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Примеры таких изменений — новые модели Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade. Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городе, например, большинство компактных «паркетников» имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива», — сказал эксперт.

При этом, по словам Рязанова, сцепление с дорожным плотном у полноприводного кроссовера такое же, как у переднеприводной версии автомобиля, а стоимость машин разная.

До этого автоэксперт Павел Константинов заявил, что ресурс современного автомобильного двигателя может составить около миллиона километров, если менять вовремя масло, заливать качественное топливо и не перегревать силовой агрегат.

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