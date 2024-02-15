В Госдуме предложили запретить повышать цены на такси в непогоду

Депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов выступили с предложением ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя и водитель не будет в минусе», — сказал Алексей Говырин.

В свою очередь депутат Виталий Милонов заявил, что люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены. По словам депутата, необходимо законодательно поправить этот механизм.

До этого Совет Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России.

В обращении говорится, что если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следует начать контролировать цены на автомобили «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», а также порядок продажи машин с предприятий напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси.