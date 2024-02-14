Фура с дальнобойщиками взорвалась на трассе под Ярославлем

На трассе М-8 в Ярославской области в районе поселка Семибратово произошел взрыв в кабине большегрузного автомобиля, сообщает yarcube.ru.

Двое водителей-дальнобойщиков из Екатеринбурга находились в Ярославской области проездом. По предварительной информации, в кабине находился газовый баллон, который взорвался в тот момент, когда мужчины спали. После этого в машине возник пожар. Пострадавших с ожогами доставили в больницу города Ростова, а затем перевели в больницу имени Соловьева в Ярославле.

Издание 76.ru уточняет, что один из водителей пострадал сильнее другого. Оба мужчины в сознании, находятся на связи с родными, но не могут выйти на улицу из-за отсутствия денег и вещей, предметы первой необходимости для них собирает местный благотворительный фонд.

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