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Фура с дальнобойщиками взорвалась на трассе под Ярославлем

В Ярославской области произошел взрыв фуры

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РИА «Новости»

На трассе М-8 в Ярославской области в районе поселка Семибратово произошел взрыв в кабине большегрузного автомобиля, сообщает yarcube.ru.

Двое водителей-дальнобойщиков из Екатеринбурга находились в Ярославской области проездом. По предварительной информации, в кабине находился газовый баллон, который взорвался в тот момент, когда мужчины спали. После этого в машине возник пожар. Пострадавших с ожогами доставили в больницу города Ростова, а затем перевели в больницу имени Соловьева в Ярославле.

Издание 76.ru уточняет, что один из водителей пострадал сильнее другого. Оба мужчины в сознании, находятся на связи с родными, но не могут выйти на улицу из-за отсутствия денег и вещей, предметы первой необходимости для них собирает местный благотворительный фонд.

Ранее в Новосибирске пассажирка набросилась на таксиста после того, как не смогла пристегнуть ребенка.

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