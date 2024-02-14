Выяснилось, что делать, если кто-то помял вашу машину и уехал

Если виновник ДТП скрылся с места аварии, необходимо выполнить ряд действий, первое из которых — обратиться с заявлением в Госавтоинспекцию. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на юриста Сергея Смирнова.

«По вашему заявлению сотрудники ГИБДД обязаны начать административное расследование. В рамках возбужденного дела необходимо установить обстоятельства происшествия, зафиксировать повреждения участвовавших в столкновении транспортных средств, выявить участников происшествия. Во время расследования сотрудники ГИБДД выясняют и устанавливают личность скрывшегося водителя», — сказал Смирнов.

По словам юриста, если нет вашей вины в столкновении, то вас признают потерпевшим. Затем нужно дождаться, пока дело из ГИБДД направят в суд и будет вынесено постановление о привлечении к административной ответственности виновника аварии.

После этого можно будет получить копию постановления, с которой можно обратиться в страховую компанию за выплатой по ОСАГО.

Если у виновника аварии нет полиса «автогражданки», то требование о возмещении ущерба придется предъявить ему. Для этого необходимо пройти независимую экспертизу и получить расчет стоимости ремонта автомобиля. Или получить в автосервисе заказ-наряды на ремонт машины.

До этого стало известно, что за использование устройств, позволяющих скрыть или видоизменить автомобильные номерные знаки, в России предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Есть примеры лишения прав и за наличие снега. Если инспектор увидит, что вся машина чистая, а номер грязный, он может обвинить водителя в умышленном сокрытии номера.

Ранее юрист объяснил, можно ли получить возмещение по ОСАГО при обоюдной вине в ДТП.