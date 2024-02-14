Автоэксперт поделился простыми правилами безаварийной езды по зимним дорогам

Чтобы сделать поездку по зимним дорогам безопасной, необходимо следовать простым правилам. О них в эфире «Радио 1» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он подчеркнул, что если есть возможность, лучше воздержаться от поездки в гололед.

«Если уж выехали, обязательно держите дистанцию, чтобы оставалось пространство для маневра. <...> Никаких резких маневров. Отправить машину в занос — две секунды, от этого не застрахованы даже опытные водители. А для большинства автомобилистов занос — очень нестандартная ситуация», — отметил Хайцеэр.

Он добавил, что чувствовать себя на дороге максимально уверенно помогут курсы контраварийной подготовки.

Автоэксперт Вячеслав Субботин до этого объяснил, почему не стоит передвигаться на машине со снегом на крыше. По его словам, снежные пласты будут слетать и попадать в лобовое стекло едущих сзади автомобилей, а это серьезная аварийная ситуация.

Ранее автолюбителей предупредили, что в холодное время года в машине лучше не оставлять лекарства, продукты питания и смартфоны.