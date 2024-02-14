Руководитель Daihatsu покинет свой пост из-за мошенничества

Президент Daihatsu Motor Соитиро Окудайра уйдет в отставку после скандала с фальсификацией тестов на безопасность при столкновении автомобилей. Это произойдет 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Reuters. Новым главой станет Масахиро Иноуэ, который пока занимает пост директора Toyota Motor в Центральной и Южной Америке.

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года были обнаружены нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была организована специальная независимая комиссия для расследования инцидента. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под маркой материнской компании Toyota.

В результате на сегодняшний день приостановлены поставки всех автомобилей Daihatsu в Японии и за рубежом, а также моделей, продаваемых под брендом Toyota. Выпуск ряда моделей был приостановлен еще в апреле 2023 года.

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