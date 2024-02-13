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Экоактивисты пожаловались на исполнителя роли Мистера Бина за критику электрокаров

Актера, сыгравшего мистера Бина, обвинили в замедлении продаж электрокаров

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Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Экоактивисты из компании Green Alliance обвинили британского комика Роуэна Аткинсона, сыгравшего мистера Бина в одноименном сериале, в замедлении продаж электрокаров. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что в 2023 году Аткинсон порассуждал о перспективах электромобилей в колонке в The Guardian. Он высказался о том, что ездить на автомобилях с традиционными моторами, возможно, лучше, с точки зрения экологии, чем на электрокарах. Кроме того актер отметил, что видит будущее за машинами на водороде и синтетическом топливе.

В компании Green Alliance посчитали, что тем самым Аткинсон вводит людей заблуждение и побуждает их отказываться от покупки электромобилей, что в конечном счете замедляет продажи электротранспорта в Великобритании.

Автоэксперт Владимир Сажин до этого рассказал, что пока не будет развита инфраструктура, электромобили вряд ли вытеснят с российских дорог бензиновые машины. По его словам, можно в каждом дворе поставить электронную заправку, но не факт, что к ней будет стоять очередь. Потому что оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец.

Кроме того, по его словам, электромобили необходимо адаптировать к суровым зимним условиям. На отопление салона уходит очень много энергии, поэтому запас хода заметно сокращается.

Ранее сообщалось, что владельцам электромобилей продлили на год важную льготу.

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