Перечислены признаки скорого отказа тормозов автомобиля

В автомобиле даже небольшие неисправности тормозной системы могут быть опасны, поэтому важно, чтобы все ее элементы должны работать без проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. По его словам, неисправность тормозов можно определить самостоятельно.

«Например, возможны неправильные реакции педали тормоза – «проваливание» в пол или жесткий ход. В первом случае – это может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости. А во втором — о поломке вакуумного усилителя. При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении», — сказал Рузанов.

По словам автоэксперта, водители не часто проверяют уровень тормозной жидкости. При этом она подается в систему по магистрали – через резиновые шланги и металлические трубки. Со временем эти детали изнашиваются, появляются трещины или они переламываются. Жидкость вытекает на асфальт. Это может привести к отказу тормозов и риску попасть в ДТП.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, возможно заклинивание или износ направляющих суппорта. Данная неисправность не обязательно приведет к немедленному отказу тормозов, но будут перегреваться тормозные диски, износ колодок в разы ускорится.

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