Россиянам назвали наиболее практичный кроссовер за 1 млн рублей

Среди подержанных автомобилей в бюджете 1-1,5 млн рублей и возрасте примерно пяти лет наиболее практичным и предпочтительным выбором является Renault Duster. Такое мнение высказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом. Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии», — перечислил Зиновьев преимущества Renault Duster.

Кроме того, за те же деньги, что и подержанный Duster, можно приобрести его «клоны» с более ярким и оригинальным дизайном — Renault Kaptur и Nissan Terrano, добавил он. Эти машины обойдутся в те же 1,1-1,2 млн рублей. Относить ли к недостаткам простое оснащение Renault Duster и его репутацию очень бюджетного автомобиля, зависит от индивидуального восприятия, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что проект по сборке автомобилей Lada в Эфиопии находится в стадии проработки.