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Россиянам рассказали, какие машины чаще всего останавливают гаишники

Автоэксперт Шапарин перечислил четыре признака машины, которую остановит патруль ГИБДД

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Максим Блинов

Повышенное внимание у инспекторов ДПС на предмет проведения проверок вызывают автомобили с так называемыми «красивыми» номерами и тонировкой на стеклах, а также те, которые имеют явные признаки неисправности. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Многие из инспекторов понимают, что в машине с «красивыми» номерами ездят люди, которые любят показать себя, многие смотрят на тонировку, а также резкие маневры, безотносительно марки и модели автомобиля. Старые разваленные машины также привлекают живое внимание инспекторов», — перечислил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Остановленный ржавый универсал ВАЗ-2104 для инспектора означает сразу несколько протоколов, поскольку водители таких машин практически не страхуют их по ОСАГО, у них могут быть проблемы с фарами, неисправные тормоза и рулевое управление, привел пример он.

Вместе с тем, внимание инспекторов ДПС к машинам с тюнингом постепенно сошло на нет, поскольку их владельцы стали лучше знакомы с требованиями техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», и понимают, какое оборудование на машину ставить можно, а какое нельзя, заключил Шапарин.

Ранее стало известно, какие кузовные детали машин чаще всего повреждаются в ДТП.

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