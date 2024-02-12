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Выпуск автомобилей Lada может быть налажен в Эфиопии

Российский посол в Эфиопии заявил, что там может начаться сборка Lada

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Lada

В Эфиопии может быть налажено производство автомобилей Lada, соответствующий проект между российской и эфиопской сторонами находится в стадии проработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Эфиопии Евгения Терехина. По его словам, в Эфиопии достаточно компаний, обладающих опытом сотрудничества с иностранными фирмами.

«С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, «Лада Экспорт» и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта», — приводит агентство слова Терехина.

Автомобили Lada показали себя хорошо в Эфиопии и доказали свою надежность и неприхотливость. В связи с этими обстоятельствами Эфиопия является перспективной с точки зрения организации там сборки российских машин, уточнил посол.

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