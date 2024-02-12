Назван самый экономичный среди популярных китайских кроссоверов

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость поездки по заданному маршруту для пяти популярных кроссоверов китайских марок. Самые низкие затраты на поездку длиной 70 км по дорогам Московской области оказались у кроссовера Haval Jolion, который опередил Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Changan CS75 и «Москвич 3».

По подсчетам НАПИ, затраты на поездку между подмосковными городами Балашиха и Одинцово на корпоративном кроссовере Haval Jolion в комплектации Comfort составят 1,3 тыс. рублей без учета зарплаты водителя. На Chery Tiggo 7 Pro та же поездка будет стоить 1,4 тыс. рублей, на «Москвич 3» с вариатором 1,5 тыс. рублей, а на Changan CS75 — 1,66 тыс. рублей.

Эти суммы учитывают стоимость владения автомобилем в течение 5 лет и цены на бензин на момент расчета маршрута.

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