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Назван самый экономичный среди популярных китайских кроссоверов

НАПИ: Haval Jolion обошел по экономичности Chery, Geely и «Москвич»

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Haval

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость поездки по заданному маршруту для пяти популярных кроссоверов китайских марок. Самые низкие затраты на поездку длиной 70 км по дорогам Московской области оказались у кроссовера Haval Jolion, который опередил Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Changan CS75 и «Москвич 3».

По подсчетам НАПИ, затраты на поездку между подмосковными городами Балашиха и Одинцово на корпоративном кроссовере Haval Jolion в комплектации Comfort составят 1,3 тыс. рублей без учета зарплаты водителя. На Chery Tiggo 7 Pro та же поездка будет стоить 1,4 тыс. рублей, на «Москвич 3» с вариатором 1,5 тыс. рублей, а на Changan CS75 — 1,66 тыс. рублей.

Эти суммы учитывают стоимость владения автомобилем в течение 5 лет и цены на бензин на момент расчета маршрута.

Ранее стало известно, какие детали автомобиля чаще всего повреждаются при ДТП.

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