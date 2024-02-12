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Автоэксперт объяснила, как выбрать машину для большой семьи

Автоэксперт Уткина: кроссоверы лучше выбирать для большой семьи

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Shutterstock

Россиянам, которые хотят приобрести семейный автомобиль, важно учитывать возраст детей. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Она пояснила, что детские автолюльки и кресла занимают значительное пространство. Лучше всего для больших семей с маленькими детьми выбирать семиместные машины, уточнила автоэксперт. Помимо этого, она рекомендует обращать внимание на наиболее безопасные кроссоверы, оснащенные ступенчатой тормозной системой Bosh IPB. Она обеспечит плавное торможение и короткий тормозной путь.

«Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения стоимости становятся электрокары. Они освобождены от транспортного налога, проезда по платным трассам и оплаты парковки в крупных городах. Заправка электричеством дает экономию в стоимости проезда 100 км по сравнению с автомобилем, оснащенным двигателем внутреннего сгорания», — отметила Уткина.

По словам эксперта, отдельные критерии существуют для тех, кто часто путешествует. Если поездки проходят по холмистой местности, предпочтительнее всего выбрать кроссовер, в городских условиях — универсал, который обладает лучшей управляемостью.

В декабре 2023 года депутат Татьяна Буцкая говорила, что в Госдуме обсуждают с «АвтоВАЗом» создание семейного автомобиля. По ее мнению, «семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным».

Ранее россиянам рассказали, как подорожают автомобили в 2024 году.

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