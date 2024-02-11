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Стало известно, сколько машин «АвтоВАЗ» выпустил в выходные

Результатом работы «АвтоВАЗа» в выходные стали менее 800 машин

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LADA

«АвтоВАЗ» в объявленные рабочими днями субботу и воскресенье собрал 791 автомобиль Granta и Niva, сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, в воскресенье, 11 февраля на заводе было собрано 385 автомобилей Lada Granta в кузове седан и лифтбэк, а из запланированных девяти часов удалось отработать 8 из-за перебоев в цехе окраски.

Накануне «АвтоВАЗ» выпустил 190 внедорожников Lada Niva Legend и 216 Lada Niva Travel.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону затопило автостоянку с новыми автомобилями Lada. Некоторым из них вода доходила до дверей, у других могла попасть в салон. Автомобили простояли на парковке дилера в полузатопленном состоянии в течение нескольких дней, после этого их начали вывозить эвакуаторами.

Ранее стало известно, что на дорогах Подмосковья появились машины с номерами новой серии 550.

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