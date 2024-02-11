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Задержан водитель, который протаранил два автомобиля в Ивантеевке и скрылся

Подмосковная полиция задержала виновника двойного ДТП

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Московской области полицейские задержали водителя, который протаранил два автомобиля в Ивантеевке и скрылся. Он покинул место ДТП на фоне разгоревшегося скандала, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД.

«Полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции виновник ДТП, которое произошло 10 февраля на улице Фабричный проезд в городе Ивантеевка. Им оказался 23-летний местный житель», — отмечается в сообщении полиции.

Сообщение о том, что в Фабричном проезде происходит дорожный конфликт, поступило в полицию вечером 10 февраля. Выяснилось, что водитель Opel протаранил два припаркованных автомобиля. Также молодой человек подрался с местным жителем, который пытался его остановить. Очевидцы не смогли назвать номер машины нарушителя, однако его в конечном итоге удалось задержать. По факту ДТП ведется административное расследование.

Ранее в Челябинске на территории автобусного парка сгорел новый автобус.

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