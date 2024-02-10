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В Псковской области двойной обгон стал причиной массового ДТП

Четыре человека пострадали в массовой аварии в Псковской области

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Shutterstock

В Псковской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону. В ДТП пострадали четыре человека.

«Возле деревни Тележники Островского района Псковской области произошло ДТП с тремя автомобилями: Lada, Audi и Mazda. В результате ДТП пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной ДТП стал двойной обгон. Автомобили Lada и Mazda попытались вместе обогнать грузовую машину, но врезались в Audi. Пострадавшие в аварии люди доставлены в ближайшую больницу. Их состояние неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.

До этого в Ингушетии произошло ДТП с шестью автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет причины и обстоятельства массовой аварии.

Кроме того, сегодня, 10 февраля авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге. В результате были перекрыты несколько полос для движения транспорта.

Ранее сообщалось, что актер Максим Емельянов лишился прав на год за оставление места ДТП.

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