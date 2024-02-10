Краснодарка спалила машину обидчика необычным способом

В Краснодаре женщина сожгла автомобиль своего знакомого, используя матрасы. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Отмечается, что женщина употребила спиртное и отправилась к своему знакомому поговорить, но между ними произошел конфликт. После словесной перепалки 55-летняя краснодарка села в свою машину и поехала в гараж обидчика. Там она при помощи веток и матрасов сожгла принадлежащий мужчине внедорожник «УАЗ Патриот».

Ущерб оценен в 1,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого стало известно, что на трассе под Шерегешем в Кемеровской области водитель не заметил, что его автомобиль загорелся. Спустя некоторое время водитель остановился и покинул автомобиль, а затем на помощь прибыли сотрудники МЧС. Машина полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области дотла выгорел городской автобус.