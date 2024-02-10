На границе Польши и Украины в очереди стоят сотни фур

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе скопилась очередь из 1300 фур. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего на утро 10 февраля на пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Русская — Хребене» и «Шегини — Медыка» в пробках стоят 1300 грузовиков. Самые большие очереди наблюдаются с польской стороны возле КПП «Ягодин», — отметил Демченко.

По его словам, из-за блокады движение через КПП затруднено и для автомобилей, и для автобусов.

6 ноября 2023 года польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

До этого польский журналист Марек Серант заявил, что массовые скопления транспортных средств останутся на границе Польши и Украины даже после завершения протестов, организованных перевозчиками. Также корреспондент обратил внимание на низкий уровень безопасности людей в образовавшихся на польско-украинской границе пробках. По мнению Серанта, ситуация совершенно не соответствует нормам XXI века.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками.