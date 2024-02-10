Массовое ДТП произошло на МКАД

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 34-го километра МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. Судя по фото, грузовик «Газель» врезался в кроссовер Nissan Juke и развернул его. Еще одна машина стоит правее с открытым багажником. В районе аварии из шести полос МКАДа свободны только три. На место прибыли оперативные службы.

В ведомстве призвали автомобилистов искать пути объезда.

До этого стало известно, что в Ингушетии произошло ДТП с шестью автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет причины и обстоятельства массовой аварии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка.