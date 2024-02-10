Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Иране наладили выпуск нового кроссовера

Iran Khodro начал выпуск нового кроссовера Reera

close
100%
Iran Khodro

Иранская компания Iran Khodro (IKCO) начала производство новых кроссоверов Reera на заводе в Тегеране. Об этом сообщает Akharin Khodro.

Длина автомобиля составляет 4334 мм. В основе новинки лежит платформа от модели Peugeot 2008. Кроссовер получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод только передний. В список оснащения входит подогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, кнопка запуска мотора, система стабилизации, беспроводное зарядное устройство для смартфона, система кругового обзора и другие опции.

Пока с конвейера сходят тестовые образцы Iran Khodro Reera. В мае 2024 года начнется серийный выпуск машин.

До этого стало известно, что китайская компания BYD в марте этого года начнет продажи кроссовера Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.

Ранее сообщалось, что GAC выведет на российский рынок новый большой минивэн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами