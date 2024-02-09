Россиянам рассказали, почему в авто до сих пор применяются барабанные тормоза

Устаревшие барабанные тормозные механизмы применяются в автомобиле до сих пор из-за их простоты и надежности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Востребованность барабанных тормозов можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, за счет достаточно простой конструкции они обходятся гораздо дешевле в производстве, чем дисковые. Во-вторых, сама конструкция менее подвержена износу в отличие от дисков, которые в процессе торможения могут интенсивно нагреваться», — сказал автоэксперт.

Кроме того, барабанные тормоза менее подвержены воздействию влаги и грязи и выдерживают большую нагрузку, поэтому ими до сих пор оснащают грузовики и автобусы.

До этого стало известно, что техобслуживание автомобиля (ТО) необходимо проводить раз в 8 тыс. км. При базовом ТО проводится диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

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