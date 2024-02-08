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GAC выведет на российский рынок новый большой минивэн

В России начнутся продажи минивэна GAC M8

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GAC

Китайский автобренд GAC в этом году начнет продажи в России нового большого минивэна M8. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина автомобиля составляет 5212 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1823 мм. Колесная база — 3070 мм. В салоне могут разместиться семь человек. Минивэн оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 231 л. с. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

В комплектацию входят климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, а также панорамная крыша. Опционально будет доступна задняя подушка безопасности.

До этого стало известно, что в Турции представили кроссовер Renault Duster третьего поколения.

Автомобиль будет продаваться с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового двигателя, который работает с электромотором. Суммарная отдача агрегата составит 140 л.с. Часть кузовных деталей машины будет выполнено из однотонного нецарапающегося пластика.

Ранее сообщалось что дилеры начали выдавать клиентам внедорожники Tank 500 Urban.

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