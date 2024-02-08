Россиянам стали выдавать внедорожники Tank 500 Urban

Россияне стали получать автомобили Tank 500 Urban, ранее заказанные у дилеров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора бренда «Авилон Tank» Александра Савельева.

«Первые несколько гибридных внедорожников Tank 500 мы уже выдали клиентам на днях. Данной моделью многие интересуются - все благодаря техническому оснащению, эффектному внешнему виду, мощности и комфорту», — сказал Савельев.

Силовая установка Tank 500 Urban состоит из бензинового двигателя объемом 2.0 л., девятиступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт·ч. Суммарная максимальная мощность составляет 299 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

Автомобиль предлагается в семиместной компоновке салона, со складывающимися сиденьями третьего и второго рядов. Стоимость новинки составляет 6,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.