Россиянам рассказали о сроках замены запчастей в автомобиле

Техобслуживание автомобиля (ТО) необходимо проводить раз в 8 тыс. км. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Техническое обслуживание необходимо всем автомобилям вне зависимости от их возраста, модели и марки. Точный перечень работ зависит от пробега автомобиля и рекомендаций автопроизводителя», — сказал Рузанов.

По словам эксперта, при базовом ТО проводится диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

Кроме того, замена охлаждающей жидкости производится раз в 50 тыс. км, замена жидкости трансмиссии — раз в 60 тыс. км, замена тормозной жидкости — раз в 40 тыс. км. Свечи и топливный фильтр необходимо менять каждые 20-30 тыс. км.

До этого Алексей Рузанов говорил, что сократить расход топлива, потребляемого автомобилем в зимний период, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой и применение плавного стиля езды.

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