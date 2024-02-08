Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о сроках замены запчастей в автомобиле

«РГ»: техобслуживание автомобиля необходимо проходить каждые 8 тыс. км

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

Техобслуживание автомобиля (ТО) необходимо проводить раз в 8 тыс. км. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Техническое обслуживание необходимо всем автомобилям вне зависимости от их возраста, модели и марки. Точный перечень работ зависит от пробега автомобиля и рекомендаций автопроизводителя», — сказал Рузанов.

По словам эксперта, при базовом ТО проводится диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

Кроме того, замена охлаждающей жидкости производится раз в 50 тыс. км, замена жидкости трансмиссии — раз в 60 тыс. км, замена тормозной жидкости — раз в 40 тыс. км. Свечи и топливный фильтр необходимо менять каждые 20-30 тыс. км.

До этого Алексей Рузанов говорил, что сократить расход топлива, потребляемого автомобилем в зимний период, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой и применение плавного стиля езды.

Ранее были названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами