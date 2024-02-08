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В Китае выпустили конкурента моделей Tesla Model 3

Автобренд Nio выпустил седан ET5 с запасом хода 1 тыс. км

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Nio

В Китае представили электромобиль Nio ET5 с новой аккумуляторной батареей емкостью 150 кВт.ч. Об этом сообщает carnewschina.com. Запас хода такой версии составляет 1 тыс. км.

Отмечается, что раньше Nio ET5 поставлялся только с батареей емкостью 75 кВт.ч. Также на автомобиль можно было установить аккумулятор на 100 кВтч. Теперь машина будет доступна с полутвердотельной батареей емкостью 150 кВт.ч производства компании WeLion.

Седан ET5 с новой батареей считается конкурентом Tesla Model 3, но по габаритам китайская машина крупнее: длина — 4790 мм (+ 96 мм), ширина — 1960 мм (+ 110 мм), высота — 1499 мм (+ 56 мм). Колесная база — 2888 мм (+13 мм).

У электромобиля узкие светодиодные фары, покатая крыша, рельефный капот и тормозные суппорта красного цвета. В салоне установлены цифровая приборная панель, спортивные кресла и большой дисплей мультимедийной системы, копирующий аналогичный гаджет в Tesla.

Ранее стало известно, что владельцы китайских машин в РФ столкнулись с новой проблемой.

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