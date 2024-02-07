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В России увеличилось число автомобилей в возрасте старше 15 лет

«РГ»: автосервисы готовятся к наплыву клиентов из-за стареющего автопарка

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Средний возраст автомобилей, которые приезжали на сервис в 2023 году, составлял 12,3 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной сети автосервисов Fit Service. При этом доля машин в возрасте 15 лет и более увеличилась за последний год с 25% до 35%.

«Рост среднего возраста автомобилей в стране говорит о том, что ремонты будут усложняться. Водители стремятся продлить жизнь своих автомобилей и вкладываются в поддержание их работоспособности. А потому спрос на услуги СТО будет только расти», — отметила руководитель сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

Отмечается, что еще один важнейший показатель рынка — динамика среднего пробега. По итогам 2023 года он составил 12,6 тыс. км, сократившись на 4% относительно 2022 года.

До этого стало известно, что средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2023 года составила 2,96 млн рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. В 2020 году средняя цена нового автомобиля увеличилась лишь на 7%, в 2021-м – на 18%, а в 2022-м – уже на 20%.

Из-за снижения покупательской активности цены на новые легковые автомобили в России в феврале 2024 года не повысятся. Также вряд ли изменятся цены на подержанные машины.

Ранее стали известны автомобили, которые чаще всего заказывали по параллельному импорту.

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