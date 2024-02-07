Автолюбителям назвали главные правила вождения в метель

Автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей перечислил основные правила безопасности при движении на автомобиле во время метели. Он подчеркнул, что без острой необходимости садиться за руль не стоит.

«Нужно включить световые приборы, противотуманные фары, противотуманные фонари сзади, если машина ими оборудована. И, опять же, сократить скорость и соблюдать дистанцию. Если на заснеженной трассе впереди себя вы видите, что машина начинает сбавлять скорость, надо не лететь ей под зад, а соблюдать безопасную дистанцию, чтобы идущий позади вас транспорт тоже мог среагировать», — отметил Сажин.

Также он посоветовал иметь с собой теплые вещи на случай серьезного затора на трассе. Кроме того, по его словам, может полностью разрядиться аккумулятор, если речь об электромобиле. В данном случае согреться будет нечем, предупредил эксперт.

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов до этого посоветовал в зимнее время соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге. Также он призвал следить за чистотой оптики, зеркал и стекол.

Ранее водителей предупредили об опасности передвижения в период перепадов температур.