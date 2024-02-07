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В Кемеровской области водитель мчался по трассе на объятом пламенем автомобиле

На Кузбассе водитель не заметил, что ехал на горящем автомобиле

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На трассе под Шерегешем в Кемеровской области водитель не заметил, что его автомобиль загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«Водитель загоревшегося автомобиля не сразу понял, что его машина горит — проезжающим мимо людям пришлось усердно сигналить ему. Спустя некоторое время водитель Hyundai Solaris остановился и покинул автомобиль, а затем на помощь прибыли сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль Hyundai Solaris полностью сгорел. О том, получил ли водитель какие-либо травмы, не сообщается.

До этого полиция задержала хулигана, который сжег автомобиль на Кантемировской улице в Москве. После того, как злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело за порчу чужого имущества. Сумма ущерба составляет 5 млн рублей. О мотивах хулигана не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области дотла выгорел городской автобус.

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