Россиянам объяснили, почему Lada Aura не может работать в такси

Модель «АвтоВАЗа» Lada Aura можно допустить к работе в службах такси при наличии подушек безопасности, надежного мотора и комфортного салона. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. Однако, по его словам, «АвтоВАЗ» сейчас не может обеспечить все эти требования.

«Автомобили Lada, включая и модель Aura, должны работать в такси только после того, как они получат в штатную комплектацию две подушки безопасности – водителя и пассажира. А до этого говорить на эту тему вообще не стоит. «АвтоВАЗ» пытается пристроить свою продукцию кому угодно, пусть пристраивает ее государству, которое готово ее приобретать», — сказал автоэксперт.

По словам Шапарина, в такси нужны машины с определенной степенью надежности двигателей, которой «АвтоВАЗ» тоже похвастаться не может. Таксисты привыкли к корейским и японским автомобилям, так как они понятны и прогнозируемы, а у нас такой техники нет.

«Единственное, что приобрели моторы «АвтоВАЗа» с 90-х годов – это повышенное потребление масла в качестве неприятной «опции». А это ведет к ремонту и простоям автомобилей, вместо выхода на линию. Отсюда и потеря заработка», — отметил эксперт.

Не стоит забывать и про комфорт. Для такси во всем мире используют большие седаны, на которых удобно перевозить людей и грузы. Если «АвтоВАЗ» освоит выпуск такой техники, то можно говорить о приоритете ее закупки для таксопарков, подчеркнул эксперт.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпускать седан Lada Aura в комплектации для такси. Однако оснащение таких машин пока неизвестно.

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