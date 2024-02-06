Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Toyota приостановила работу шести своих автозаводов

В Японии остановили работу шесть автозаводов Toyota из-за снегопада

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Автомобильный концерн Toyota принял решение остановить работу шести автозаводов в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, Toyota остановила работу 6 своих заводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой было остановлено движение по основным скоростным автомагистралям района, что вызвало задержки поставок комплектующих.

По предварительной информации, заводы Toyota могут возобновить свою работу уже вечером 6 февраля.

До этого стало известно, что на заводе Toyota начались проверки из-за фальсификации данных о двигателях. Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей. При замерах мощности в компьютерных модулях использовалось программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов.

Ранее сообщалось, что у Toyota чаще всего ломаются автомобили Camry и RAV4.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами