Злоумышленники закидали автомобили банками с соленьями в Екатеринбурге

Неизвестные закидали с балкона банками с соленьями припаркованные машины в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.

Инцидент произошел на бульваре Кожемяко, 16. Жители дома пожаловались на соседей, которые несколько кидали банки с соленьями с балкона высотки. При этом хулиганы целились в припаркованные машины. Позже на один из автомобилей скинули гирю.

В УМВД Екатеринбурга изданию заявили, что по данному факту проводится проверка.

До этого стало известно, что в Киселевске Кемеровской области группа вооруженных мужчин отбила у инспекторов ГИБДД своего друга, которого полицейские заподозрили в пьяном вождении. По горячим следам задержаны семеро нападавших, включая водителя, которого инспекторы остановили первоначально.

Ранее петербуржец нашел свой угнанный автомобиль Volvo раньше полиции.