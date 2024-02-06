Массовое ДТП произошло на Московском малом кольце

Дорожно-транспортное происшествие частично парализовало движение на Московском малом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в стоящий в пробке автомобиль врезался грузовик. После этого машины съехали на обочину.

Отмечается, что сведений о пострадавших в ДТП нет.

До этого стало известно, что в Омске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая скорую помощь. Пострадали трое, включая двоих детей. Утверждается, что скорая помощь двигалась со включенными спецсигналами. По факту ДТП полиция начала проверку.

Ранее в Ульяновской области автобус вылетел в кювет после ссоры водителя и пассажира.