Калининградский завод «Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда «Амберавто», под которым будет производиться линейка электромобилей. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«В 2024 году «Автотор» планирует запустить линейку электромобилей под брендом «Амберавто» на технологически независимой российской платформе. В основе продуктовой линейки – двухместные и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений», — отмечается в заявлении компании.

Технологические наработки по этим электромобилям являются интеллектуальной собственностью «Автотора», уточнили в компании. Также бренд «Амберавто» планируется использовать для ряда электромобилей, производимых в сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами.

Название новой марки сочетает две составляющие экономики Калининградской области — янтарь (англ. amber) и автомобильное производство, пояснили в «Автоторе».

Ранее стало известно, сколько новых автомобилей продано в России в январе 2024 года.