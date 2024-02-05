Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда

Завод «Автотор» основал новый бренд «Амберавто»

close
100%
АВТОТОР

Калининградский завод «Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда «Амберавто», под которым будет производиться линейка электромобилей. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«В 2024 году «Автотор» планирует запустить линейку электромобилей под брендом «Амберавто» на технологически независимой российской платформе. В основе продуктовой линейки – двухместные и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений», — отмечается в заявлении компании.

Технологические наработки по этим электромобилям являются интеллектуальной собственностью «Автотора», уточнили в компании. Также бренд «Амберавто» планируется использовать для ряда электромобилей, производимых в сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами.

Название новой марки сочетает две составляющие экономики Калининградской области — янтарь (англ. amber) и автомобильное производство, пояснили в «Автоторе».

Ранее стало известно, сколько новых автомобилей продано в России в январе 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами