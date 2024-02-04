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В массовом ДТП со скорой помощью пострадали три человека

В Омске при массовом ДТП перевернулась скорая помощь, пострадали трое

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Управление МВД России по Омской области/VK

В Омске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая скорую помощь. Пострадали трое, включая двоих детей. Об этом сообщается на странице управления МВД по Омской области в соцсети «ВКонтакте».

«В результате автоаварии медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля «Мазда» 2016 и 2018 гг.р., а также пассажиру скорой помощи, женщине 1986 г.р.», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал по улице Орджоникидзе и в районе перекрестка с 7-й Северной улицей врезался в скорую помощь. От удара медицинский автомобиль опрокинулся и столкнулся еще с двумя машинами — BMW и Mazda, которые в этот момент стояли на перекрестке.

Утверждается, что скорая помощь двигалась со включенными спецсигналами. По факту ДТП полиция начала проверку.

Ранее в Ульяновской области автобус вылетел в кювет после ссоры водителя и пассажира.

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