В Новосибирске водитель Mercedes устроил массовое ДТП

В центре Новосибирска напротив театра «Глобус» произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает ngs.ru со ссылкой на местную ГИБДД.

Столкновение произошло в ночь на воскресенье. Водитель Mercedes-Benz E-Class двигался по Октябрьской улице и врезался в четыре автомобиля, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Под удар попали Kia Rio, Toyota Premio, еще один автомобиль Kia, а также Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадали девушки 24 и 26 лет, которые находились в Kia Rio. На кадрах с последствиями аварии, опубликованных Telegram-каналом ACT-54 Black, видно, что у одного из автомобилей сильно повреждена задняя часть. Дорога на месте происшествия покрыта плотным слоем снега.

Ранее под Екатеринбургом произошло ДТП с участием бетононасоса.