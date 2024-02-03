Под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием бетононасоса

Утром 3 февраля четыре автомобиля попали в массовое ДТП на Челябинском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

«По предварительным данным, водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию до «КамАЗа», осуществляющего снегоуборочные работы, и допустил столкновение. Впоследствии грузовой бетононасос, двигающийся в попутном направлении, допустил столкновение с Toyota, от удара с которой произошло столкновение с Land Cruiser», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, водитель автомобиля Toyota получил в ДТП травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно. Какие повреждения получили автомобили, также не сообщается. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого стало известно, что в Москве произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в одном из которых пострадала женщина. Были перекрыты две полосы движения в сторону центра. На место оперативно прибыли пожарные, а также спасатели, которые смогли извлечь пострадавшую из искореженного автомобиля и передать ее врачам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного чиновника Петербурга за маневры на сломанном авто.