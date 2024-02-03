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Массовая авария произошла на севере Москвы

В Москве четыре автомобиля попали в массовое ДТП и перегородили дорогу

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Телеграм-канал «ЧСтные новости Москвы»

В Москве произошло массовое ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны.

«Ночью 3 февраля в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Ходынском бульваре д. 2. Произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в одном из которых пострадала женщина. Были перекрыты две полосы движения в сторону центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место оперативно прибыли пожарные, а также спасатели, которые смогли извлечь пострадавшую из искореженного автомобиля и передать ее врачам скорой помощи. О состоянии женщины не сообщает. Судя по фото, две из четырех машин, попавших в аварию, — это такси.

До этого стало известно, что руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол. После скандала Морозова отправили на пенсию.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного чиновника Петербурга за маневры на сломанном авто.

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