В приграничных районах Сумской области закрыли проезд для автомобилей

Региональная военная администрация Сумской области Украины запретила движение транспортных средств по участкам некоторых дорог, которые находятся на расстоянии до пяти км от границы с РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале местного правительства.

«На Сумщине запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах пятикилометровой зоны приграничной полосы с РФ», — говорится в заявлении.

В администрации региона подчеркнули, что решение было принято в связи с соответствующим распоряжением командующего украинской оперативно-тактической группировкой «Север». При этом власти обнародовали список участков трасс, на которых были введены ограничения.

Согласно публикации, более чем на 20 дорогах действует полный запрет на движение автомобилей. На других трассах в указанной зоне движение машин будет приостановлено с 8:00 до 17:00 до мая текущего года и с 7:00 до 20:00 до октября того же года.

30 января украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на территории Сумской области произошли несколько взрывов. В то же время в регионе сработали сирены воздушной тревоги, однако представители властей не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Ранее в Сумской области Украины в результате взрывов получил повреждения отопительный объект.