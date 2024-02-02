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Фура снесла пешеходный мост в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом пешеходный мост рухнул на трассу после наезда фуры

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ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Фура врезалась в надземный пешеходный мост на трассе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Росавтодор. Инцидент произошел на 39-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

«Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний момент рабочие убрали упавший мост с трассы. Движение транспорта частично восстановлено. Для пешеходов будет организован временный наземный переход. О сроках восстановления поврежденного пешеходного перехода пока ничего не известно.

До этого стало известно, что микроавтобус врезался в ограждение на Даниловской набережной в Москве. Транспортное средство едва не упало в ледяную воду. На место происшествия прибыли оперативные службы. На набережной образовалась пробка, поскольку микроавтобус и пожарный автомобиль заблокировали проезд.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области три автомобиля провалились под лед на реке.

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