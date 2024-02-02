Экспорт подержанных японских авто в Россию рекордно сократится в 2024 году

В 2024 году экспорт в Россию подержанных автомобилей из Японии сократится на 30%. Такое предположение сделал сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Куния Асамото в беседе с ТАСС.

«Воздействие введенных санкций будет продолжаться, и в 2024 году, как полагают, количество поставленных в Россию японских автомобилей уменьшится примерно на 30% по сравнению с прошлым годом», — сказал эксперт.

По его словам, в августе 2023 года объем поставок автомобилей из Японии в Россию упал на 42,5%, в сентябре — на 51,8%, а октябре — на 46,8%. При этом в 2024 году воздействие введенных в отношении России санкций продолжится.

Напомним, 9 августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Дилеры ожидают, что автомобили из Японии в России продолжат дорожать после запрета на ввоз. При этом попавшие под запрет японские машины на российском рынке займут машины китайских марок.

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» в 2024 году планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами.