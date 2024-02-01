Названы опции, без которых россияне уже не хотят покупать автомобили

Эксперты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие опции в автомобиле привлекают российских автомобилистов больше всего.

Так, наиболее привлекательной функцией для 40% водителей стал автозапуск двигателя. 30% респондентов хотели бы, чтобы в машине был климат-контроль, еще столько же водителей проголосовало за обогрев лобового стекла.

В топ желанных систем у автомобилистов также вошли ассистент парковки (21%), панорамная крыша (19%), автоматическая парковка (19%) и система полного привода (17%).

Согласно исследованию, 42% автовладельцев в целом довольны комплектацией своих авто, но хотели бы добавить еще опций, 37% опрошенных считают, что им не хватает функционала, и только 20% полностью довольны комплектацией.

При этом результаты опроса показали, что во время покупки машины большая часть респондентов (45%) прежде всего обратят внимание на комплектацию авто. 35% автолюбителей выберут машину популярной марки, и для 19% водителей решающим фактором будет стоимость.

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