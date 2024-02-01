Названы чаще всего ломающиеся модели Toyota

Автомобили Toyota являются одними из самых надежных и востребованных на вторичном рынке, однако некоторые модели могут преподнести своим владельцам неприятный сюрприз и сломаться в неподходящий момент. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Например, в Toyota Camry 2007 года выпуска расходуется слишком много моторного масла. Toyota RAV4 2009 года тоже вызывает нарекания автомобилистов: проблемы с подвеской, протекающий люк, влага из которого может навредить электронике, неполадки в работе топливного насоса и утечки охлаждающей жидкости», — сказал автоэксперт.

По словам специалиста, все эти проблемы могут привести в процессе эксплуатации автомобиля к его дорогостоящему ремонту.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что отсутствие масла в работающем двигателе автомобиля не сразу приведет к катастрофическому износу агрегата, у машины есть небольшой запас хода. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 километров. В «сказочных» или оптимальных условиях это может быть 200 километров, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит. По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла.

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