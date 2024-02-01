Размер текста
А
А
А

Названы чаще всего ломающиеся модели Toyota

«РГ»: у Toyota чаще всего ломаются автомобили Camry и RAV4

close
100%
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Автомобили Toyota являются одними из самых надежных и востребованных на вторичном рынке, однако некоторые модели могут преподнести своим владельцам неприятный сюрприз и сломаться в неподходящий момент. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Например, в Toyota Camry 2007 года выпуска расходуется слишком много моторного масла. Toyota RAV4 2009 года тоже вызывает нарекания автомобилистов: проблемы с подвеской, протекающий люк, влага из которого может навредить электронике, неполадки в работе топливного насоса и утечки охлаждающей жидкости», — сказал автоэксперт.

По словам специалиста, все эти проблемы могут привести в процессе эксплуатации автомобиля к его дорогостоящему ремонту.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что отсутствие масла в работающем двигателе автомобиля не сразу приведет к катастрофическому износу агрегата, у машины есть небольшой запас хода. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 километров. В «сказочных» или оптимальных условиях это может быть 200 километров, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит. По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла.

Ранее россиянам назвали пять наиболее тяжелых поломок непрогретого автомобиля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами