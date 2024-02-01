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Стало известно, какие авто чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

Toyota и Hyundai чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

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Илья Питалев/РИА Новости

В 2023 году в Россию по параллельному импорту чаще всего ввозили автомобили марок Toyota и Hyundai. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог».

«Чаще всего в 2023-м в Россию ввозили авто марки Toyota (15% от всех зарегистрированных ТС), Hyundai и Kia (по 12%), Geely (7%), BMW (6%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году в РФ было зарегистрировано 1,2 млн новых автомобилей. Из них 13% — ввезенные по параллельному импорту машины. Треть из ввезенных авто — японского производства. Еще четверть машин корейских брендов. На долю немецких и китайских машин пришлось 19% и 17% соответственно.

Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также сообщил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.

Кроме того, стало известно, что льготный порядок оформления ввезенных в Россию по параллельному импорту машин может быть продлен до конца 2027 года. В случае продления льготного порядка автомобили, ввезенные по параллельному импорту, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

Ранее стало известно, насколько могут подорожать иномарки в РФ в 2024 году.

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