Плохая печка в автомобиле может привести к тяжелому заболеванию

Из-за проблем с климатической системой автомобиля водитель может начать мерзнуть. Особенно в этой ситуации страдают ноги, что может привести к серьезным воспалительным заболеваниям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт Клиники «Медси на Федосьино» Яна Назаренко.

«Холодные, замерзшие ноги — это угроза для здоровья, особенно если речь идет о поездках на автомобиле. Именно эти части тела сильно страдают в зимний период, если плохо работает система обогрева салона. Очень важно держать ноги в тепле, так их переохлаждение может привести к возникновению множества болезней: заболеваниям мочевыделительной системы и суставов, а также стать причиной воспаления легких», — сказала врач.

По словам доктора, при переохлаждении движения в мышечном и суставных аппаратах резко снижены, ограничены и скованы, поэтому управлять автомобилем становится сложнее, реакции ослабевают. Кожные покровы становятся бледными и холодными на ощупь. Изменяется принцип кровообращения, ввиду периферического спазма сосудов.

Если нет возможности быстро починить отопитель салона, восстановить кровоток в дороге можно при помощи растирания кожных покровов, теплого питья и сухих вещей из натуральных тканей, рекомендовала врач.

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