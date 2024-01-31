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В Москве микроавтобус чуть не упал в реку

«Новости Москвы»: микроавтобус врезался в ограждение на Даниловской набережной

Микроавтобус врезался в ограждение на Даниловской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Сообщается, что транспортное средство едва не упало в ледяную воду. На место происшествия прибыли оперативные службы. На набережной образовалась пробка, поскольку микроавтобус и пожарный автомобиль заблокировали проезд.

До этого в Архангельской области три автомобиля провалились под лед на реке.

Сообщение о провалившемся автомобиле поступило к спасателям накануне. По приезде на место они обнаружили, что из-за треснувшего льда под воду ушли сразу три машины. Пострадавших на месте происшествия не обнаружено.

На кадрах с места происшествия видно, что под водой находится микроавтобус УАЗ, внедорожник и легковая машина. Все они затонули недалеко от берега, в пределах прямой видимости. О причинах массового выезда на лед и судьбе водителей и пассажиров не сообщается.

Ранее россиянин заявил, что попал в ДТП, чтобы обокрасть свою девушку.

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