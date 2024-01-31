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Таможня Владивостока будет оформлять автомобили без выходных

Таможня Владивостока начнет оформлять импорт машин без выходных с 1 февраля

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Charles Platiau/Reuters

Владивостокская таможня начнет работать семь дней в неделю с 1 февраля 2024 года для оформления ввоза автомобилей физических лиц для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«С 1 февраля владивостокская таможня будет оформлять автомобили ежедневно», — указывается в публикации.

По оценке ведомства, новый рабочий режим позволит оформлять машины в непрерывном ритме и сократит длительность оформления. Для этих целей штат персонала увеличен на 24 единицы отделов таможенного оформления и контроля. Вопрос приобрел особую актуальность из-за рекордных объемов ввоза в 2023 году иностранных авто для личного пользования (+1,5% в сравнении с 2022 годом).

Заниматься оформлением импортных авто физлицами можно будет с 8:30 до 20:30, пояснили в пресс-службе.

В сентябре владивостокская таможня оформила для импорта 11,8 тыс. автомобилей, что в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию.

Ранее эксперт рассказал, как Владивосток может стать новым Гонконгом из-за решения таможни Китая.

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