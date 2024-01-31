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В Европе уличили шинные компании в картельном сговоре

Европейцы заподозрили производителей автошин в ценовом сговоре

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели проверки нескольких компаний, которые выпускают шины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК. Фирмы подозревают в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

«Проверки касаются такой продукции, как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне», — говорится в документе.

Отмечается, что Еврокомиссия подозревает производителей покрышек в ценовом сговоре. О том, какие из фирм, выпускающих шины, были проверены, не сообщается.

До этого стало известно, что почти половина опрошенных жителей России (48%) считают, что иранские автомобили могут завоевать их доверие. Между тем, на сегодняшний день только 32% опрошенных знают, что в России можно купить иранские машины. 68% не слышали о такой возможности. Среди преимуществ авто из Ирана 16% опрошенных россиян назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 12% — их стоимость. В то же время 29% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ, а 47% в целом не знают о преимуществах таких авто.

Ранее сообщалось, какие автомобили подешевели в России в январе.

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