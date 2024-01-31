Сотрудница суда протаранила на машине автозак с подозреваемым

Помощница судьи на кроссовере Kia протаранила автозак с сиреной в Салехарде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Матросова. По данным канала, 28-летняя Милана М., помощница судьи местного окружного суда, за рулем Kia Sportage не пропустила на перекрестке служебный автомобиль с включенными спецсигналами и сиреной и врезалась в него. От удара грузовик развернуло. В нем находились двое полицейских и подозреваемый. Его везли на суд.

В ДТП травму головы получила сотрудница суда. Конвою и задержанному пришлось ждать нового автомобиля, чтобы доехать до суда. Полиция проводит проверку инцидента.

До этого в Приморском крае водитель открыл стрельбу из автомата во время дорожного конфликта. Позже водитель был задержан. У него были изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук и травматическое оружие – револьвер. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд оштрафовал стрелка на 505 тыс. рублей.

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